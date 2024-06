Per il momento l'avventura di Pontus Almqvist in Italia è durata un anno, con lo svedese che a breve tornerà al Rostov dopo l'avventura positiva al Lecce. Secondo gianlucadimarzio.com però, il suo club potrebbe liberarlo in prestito gratuito durante l'estate e questo avrebbe reso appetibile l'opzione per la Fiorentina, così come per la Roma. Almqvist è un classe '99, reduce da 30 presenze e 2 reti in Salento.