La Fiorentina bussa a Corvino per allargare la difesa? Focus su un centrale impegnato a Euro 2024

Sarà probabilmente a tre la difesa di partenza di Raffaele Palladino e allo stato attuale, alla Fiorentina mancano almeno due pedine per completare il reparto: secondo La Nazione una potrebbe essere Lucchesi, di rientro dal prestito alla Ternana, e l'altro il croato Marin Pongracic. Classe ‘97, reduce da un’annata positiva a Lecce: a proposito, Corvino un anno fa lo acquistò per poco meno di 2 milioni dal Wolfsburg.

Pongracic ha alle spalle anche un passaggio al Borussia Dortmund dove giocò la Champions League, prima del trasferimento in Salento. In questi giorni invece per lui c'è stato l'impegno a Euro 2024, dove ha giocato da titolare due partite del girone, contro Spagna e Italia.