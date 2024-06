Andrea Ritorni ha anche rassicurato tutti i tifosi viola sottolineando come la Fiorentina non abbia nessuna intenzione di lasciarlo partire. Qualche parola anche per un altro suo assistito: Lorenzo Lucchesi, di rientro a Firenze dal prestito alla Ternana. Queste le sue parole a TMW:

“Le vie del mercato sono infinite ma il giocatore è della Fiorentina, che non vuole privarsene”

Sulla certezza che il giocatore resti ancora alla Fiorentina: ”Il mercato è talmente particolare e finisce il 31 agosto. Se consideriamo che lo chiedono in Premier e Bundesliga, questo significa che ci ho visto bene con lui, che Vigorelli ha lavorato bene e che la Fiorentina è stata brava. Mi chiedono: "Hai tante richieste". Ma una cosa è la richiesta, che è bella e piace a tutti, un'altra è sedersi e trattare, cosa che ad ora non è mai accaduta. Poi Kayode ha un contratto fino ai 24 anni, quindi insomma altre cose non ce ne sono. Dall'Italia c'è stato qualcosa, ma poco: più che altro si parla di Premier. Oggi Kayode è della Fiorentina, che se lo tiene stretto. Palladino lo vuole. Poi se arriva una offerta deciderà la Fiorentina. Ad oggi non c'è niente di concreto, sono solo voci. Penso e mi auguro che rimanga per maturare un anno in più. Se fa un altro grande anno qui, poi aumenterà anche il valore, perché sono convinto che farà una stagione strepitosa con Palladino”.

“Anche Lucchesi ha tante offerte: aspettiamo di vederlo in ritiro”

Ha poi concluso parlando di un suo altro assistito, il difensore Lorenzo Lucchesi: “Questa cosa la dovrà valutare il mister, perché sicuramente partirà per il ritiro con la Fiorentina. C'è il Cagliari, ci sono altre due squadre di Serie A e poi ce ne sono tante altre in Serie B, 3-4. A noi ci fa solo che piacere e ci lusinga questa cosa, perché Lorenzo è un grande giocatore. E' della Fiorentina, quindi vediamo cosa deciderà mister Palladino, anche se penso abbia già delle idee chiare sui giocatori che erano in prestito o meno. Cerchiamo di trovare il meglior percorso per Lorenzo perché anche lui potrà togliersi le sue belle soddisfazioni nel massimo campionato di Serie A, come le ha avute quest'anno in Serie B facendo 26 partite, due gol e un assist. Un gran bel profilo".