Questo pomeriggio Andrea Ritorni, scopritore di Michael Kayode nonché chief scouting per l’agenzia che rappresenta il giocatore, ha rilasciato una lunga intervista a tuttomercatoweb dove fa un bilancio della stagione del terzino destro viola, oltre che a fare il punto sul suo futuro. Queste le sue dichiarazioni:

“Grande stagione la sua, c'è solo un aspetto che ci ha deluso: se non si fosse infortunato, Spalletti..”

"Quest'anno è stata la sua prima esperienza: ha debuttato in Serie A a Genova, anche a sua insaputa prima della partita. Ha retto bene, è stato preciso in campo, ben concentrato, propositivo. Naturalmente sempre con qualche limatura da fare sul suo gioco, a volte ancora un po' troppo sporco, ma questo è un ragazzo del 2004 che viene dalla Primavera, ha vinto un Europeo Under 19 e poi è andato in prima squadra. E' stato un anno più che positivo. Mi dispiace solo per un aspetto. Quale? Che quando c'è stata la convocazione di Spalletti e la possibilità di andare in Nazionale, si è infortunato stando poi fermo un mese e mezzo. Comunque non cambia nulla, le cose che non si sono fatte ora, si faranno poi con il tempo. Con Italiano ha risposto bene, il mister con lui è stato molto bravo a dosarlo e gestirlo, per non bruciarlo. Ora è super pronto e preparato”.

“Palladino ha gia parlato con lui, lo ha rassicurato sul suo futuro”

Ha parlato di come il terzino stia preparando la prossima stagione: “Pensa che si sta allenando da 15 giorni per conto suo con un personal trainer per arrivare al 100% al giorno del ritiro. Credo che quest'anno debba fare anche uno step ulteriore per arrivare al top, naturalmente migliorativo e con un allenatore come Palladino penso che abbia molte chance di farlo. Penso al fatto che il mister, che conosco dai tempi sia un ottimo tecnico che ha fatto il suo ottimo percorso una persona umile e competente. 10 giorni fa lo ha ha chiamato Palladino e Mike mi ha chiamato a sua volta per dirmi quanto fosse contento della cosa. Cosa si sono detti? Il mister ci parlato e lo ha rassicurato. Poi naturalmente il posto fisso non ce l'ha nessuno, se lo deve conquistare e meritare, però è stato molto felice. Palladino crede molto in lui”.