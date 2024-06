Adesso è ufficiale: Pellissier è riuscito a far rinascere la squadra del cuore. È tornato il Chievo Verona

Dopo il fallimento arrivato nell’estate del 2021, questo pomeriggio è ufficialmente tornato il Chievo Verona. L’ex centravanti, adesso presidente del club, Sergio Pellisier è riuscito nell’impresa di far rinascere la sua squadra del cuore. Dopo aver acquistato all'asta il marchio ‘ChievoVerona' qualche settimane fa nelle ultime ore è arrivato anche l'ultimo passaggio per il cambio di denominazione della Clivense, la società fondata proprio dall'ex capitano gialloazzurro, che dal prossimo anno tornerà a chiamarsi con il nome storico. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social dell’ormai ex Clivense, che questo pomeriggio ha celebrato l’avvenimento con una lunga nota:

“Siamo, ufficialmente, A.C. Chievo Verona”. Da oggi, 28 giugno 2024, l’FC Clivense, società calcistica fondata da Sergio Pellissier ed Enzo Zanin, cambia ufficialmente il nome in A.C. ChievoVerona. Alle ore 15, infatti, davanti al notaio Giampaolo Mondardini a Verona, il presidente Sergio Pellissier e il vicepresidente Enzo Zanin, assistiti da Flavio Farina, commercialista, socio dell’A.C. ChievoVerona e tra gli advisor della società, hanno depositato la nuova denominazione sociale. Ad un mese esatto – era il 28 maggio scorso – dall’esito del sondaggio sottoposto ai soci che ha sancito il nuovo nome dell’ex FC Clivense in A.C. ChievoVerona, siamo, dunque, a tutti gli effetti l’A.C. ChievoVerona con i colori sociali bianco e blu. Un passaggio burocratico che sancisce l’eccezionalità del percorso fatto in questi mesi con responsabilità, trasparenza ed impegno.

Grande la soddisfazione condivisa dai founder Pellissier e Zanin: “Ci sono gli eventi travolgenti come quello del 10 maggio scorso con l’acquisizione del marchio Chievo Verona, e poi ci sono i passaggi burocratici che danno il via ufficiale a nuovi inizi. Oggi, è uno di quei momenti: depositare il nuovo nome A.C. ChievoVerona è una grande emozione. Siamo entusiasti e pronti per un progetto che continua a crescere”.