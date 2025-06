La Roma ufficializza il nuovo direttore sportivo: niente ritorno di Pradè nella capitale

Dopo l’addio delle ultime ore di Ghisolfi, questo pomeriggio la Roma ha reso noto chi sarà il prossimo direttore sportivo giallorosso. Nelle scorse ore Claudio Ranieri aveva aperto il casting per trovare il profilo giusto per il club capitolino, e tra i tanti nomi citati c’è stato anche quello di Daniele Pradè. Da ambienti vicini alla Fiorentina la soluzione di un suo ritorno in giallorosso è stata immediatamente smentita, ma nel calcio sappiamo che può succedere di tutto.

La Roma scioglie ogni dubbio sul futuro: ecco chi sarà il nuovo direttore sportivo

A mettere la parola fine sulle tante voci che sono girate in questi giorni ci ha pensato direttamente la Roma. Adesso infatti è ufficiale: Frederic Massara è il nuovo direttore sportivo della Roma. Il dirigente torna a Roma dopo aver già ricoperto lo stesso ruolo, affiancando Walter Sabatini, tra 2016 e 2017.

“Il club è convinto che la leadership di Massara contribuirà a costruire un futuro competitivo e ambizioso”

Questo il comunicato ufficiale con l'annuncio: "L’AS Roma è lieta di annunciare la nomina di Frederic Massara come nuovo Direttore Sportivo del Club. Per Massara si tratta di un ritorno a Trigoria, dove in passato ha già contribuito con professionalità e competenza allo sviluppo sportivo della Roma in una fase cruciale della storia recente della Società. Con una vasta esperienza nel calcio italiano e internazionale, Massara porta con sé una profonda conoscenza e una chiara visione strategica per l’area tecnica. Il Club guarda con fiducia a questo nuovo capitolo, convinto che la leadership di Frederic contribuirà a costruire un futuro competitivo e ambizioso. Bentornato a Roma!".