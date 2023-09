La Gazzetta dello Sport: Il punto fermo della Fiorentina

A pagina 26 de La Gazzetta dello Sport, questa mattina leggiamo sulla Fiorentina: “Felicità Gonzalez ”Rimarrei a vita Qui è bellissimo". Sottotitolo: “Prolungamento fino al 2028 con un ingaggio di 3 milioni all’anno Intanto si allena Va a Frosinone?”.

Articolo che inizia così: “Ora è ufficiale. Nico Gonzalez è un punto fermo della Fiorentina. Che ieri gli ha prolungato il contratto, che sarebbe scaduto nel giugno del 2026, fino al 2028. Il forte esterno offensivo argentino si lega così al club viola al quale dopo il rinnovo ha espresso un ringraziamento. Così come alla città di Firenze che ama: "Sono felice. Stare qui con questa maglia e in questa città è bellissimo. Se fosse per me rimarrei tutta la vita”.