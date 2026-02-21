Burdisso: "Commisso simile a Moratti per valori, ha costruito un centro sportivo unico. Non siamo riusciti a regalargli un trofeo"

Un ricordo a Radio TV Serie A da parte dell'ex dirigente della Fiorentina Nicolas Burdisso sul suo ex presidente Rocco Commisso.

‘A Firenze vissuto grande senso di appartenenza’

“Aveva dei valori molto simili alla famiglia Moratti. Soprattutto un grandissimo rispetto per le persone, rispetto per il calcio insieme alla famiglia, è stato bello vedere la sua voglia di costruire un qualcosa nel calcio nella sua terra d’origine, ma portando anche le idee della sua mentalità americana. Alla Fiorentina ho vissuto grande identità, grande senso di appartenenza e allo stesso tempo grandissima complessità nel portare avanti un’azienda molto importante”.

‘Non siamo riusciti a regalargli un trofeo’

"Ha costruito un centro sportivo unico al mondo. I 3 anni che sono stato a Firenze, sono stati molto belli, competitivi, abbiamo raggiunto finali di Conference, purtroppo non siamo riusciti a regalargli un trofeo che avrebbe meritato".