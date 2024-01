UFFICIALE: Confermato il primo rinforzo del Napoli sugli esterni. Adesso si attende Ngonge e... Barak?

Un affare confermato da qualche giorno, adesso ufficiale: Hamed Junior Traoré è un nuovo giocatore del Napoli. Il contratto è stato ufficialmente depositato in Lega. L'ivoriano è ex obiettivo storico della Fiorentina ed era tornato ‘di moda’ nel periodo di guarigione dalla malaria, ma alla fine è il club azzurro (domani avversario della Viola in Supercoppa) ad aggiudicarselo in prestito.

I prossimi obiettivi

Il Napoli ha chiuso anche Cyril Ngonge, conteso soprattutto proprio con la Fiorentina, e sarà ufficializzato a breve. Inoltre, c'è stato un incontro col club viola per Antonin Barak.