UFFICIALE: Brescianini è un nuovo calciatore della Fiorentina

Ora è anche ufficiale: Marco Brescianini è un nuovo giocatore della Fiorentina. A comunicarlo il club viola sui propri canali dopo che, in mattinata, l'ex Frosinone e Atalanta ha svolto le visite mediche e posto la firma sul suo nuovo contratto. Brescianini arriva in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo in caso di salvezza.

Questo il comunicato della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini dall’ Atalanta B.C.”