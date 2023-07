Tripletta stagionale in Diamond League per Larissa Iapichino. La tifosa viola vince in rimonta a Montecarlo e riscrive il suo record personale

Altra grande vittoria per l'atleta tifosa della Fiorentina Larissa Iapichino. Ennesimo trionfo, il terzo in stagione, in Diamond League (massimo circuito internazionale dell'atletica leggera), dove continua ad affermarsi come grande promessa.

Dopo i successi a Firenze e a Stoccolma, arriva la vittoria anche al Meeting Herculis di Montecarlo, allo stadio Louis II. Stavolta è una vera e propria impresa: la Iapichino ha acciuffato il salto più lungo (6,95 metri) all'ultima chance, sorpassando l'americana Davis-Woodhall.

Un salto che è valso anche il nuovo record personale dell'atleta fiorentina, a neanche una settimana dai 6,93 metri raggiunti durante gli Europei Under 23, chiaramente vinti.