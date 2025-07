La priorità assoluta tra Rolando Mandragora e la Fiorentina è andare avanti insieme: l'attuale contratto scade nel 2026, c'è l'opzione 2027 ma l'idea, scrive La Nazione, è arrivare fino al 2028. Un breve prolungamento che coinciderebbe con i 31 anni del centrocampista. Il Betis è più defilato e attende eventuali rotture tra le parti: nelle prossime ore ormai, il rientro di Mandragora e quindi il faccia a faccia con il club viola.

Gli andalusi nel frattempo vorrebbero mettere le mani su Daniele Ghilardi, centrale che ha fatto molto bene a Verona e in Under 21: per lui un possibile affare da 9-10 milioni, con la Fiorentina che ne incasserebbe la metà, visto il 50% vantato sulle rivendita. Un gruzzoletto quasi ‘gratis’ in quel caso.