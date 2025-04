E dopo il riposo in Slovenia, oggi torna Kean al centro dell'attacco. Batterie ricaricate... nelle vesti di genitore

Recupero fisico e mentale: la ricetta giusta per l'attaccante della Fiorentina Moise Kean, costantemente utilizzato durante gli ultimi mesi ma riuscendo a trovare un po' di riposo a Celje (giocando solo due minuti più recupero). Anche lui ha un conto da saldare contro le piccole e oggi tornerà al centro dell'attacco viola, consapevole di quanto pesino i suoi gol per dare nuova vita ai sogni dei tifosi. Intanto, in settimana ha potuto ricaricare le batterie… con un nuovo compagno di allenamento.

Le nuove vesti di Moise Kean

Negli ultimi giorni, come ribadisce La Nazione, Kean ha portato al Viola Park suo figlio Marley che ha visto la struttura e ha anche giocato insieme al padre sui campi di allenamento. Lo stesso attaccante della Fiorentina ha pubblicato delle foto insieme al piccolo su Instagram, mostrando sue nuove vesti di genitore come prima non aveva fatto.