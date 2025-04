Questo pomeriggio l'ex attaccante di Fiorentina e Parma Reginaldo, durante un collegamento con il Pentasport, ha avuto modo di analizzare come le due squadre arrivano alla sfida di domani.

“La Fiorentina è la squadra che mi ha dato l'opportunità di approdare di nuovo in Serie A, dopo la parentesi col Treviso. Ci tengo però a tutte e due le squadre. Da come il Parma aveva iniziato il campionato sinceramente mi aspettavo una situazione migliore in classifica, aveva fatto un inizio di campionato veramente alla grande. Non avevo paura invece per quello che riguarda la Fiorentina, anche se quando cambi l’allenatore come ha fatto con Italiano qualcosa può cambiare. So benissimo come lavora Palladino, lo conosco molto bene perchè dai tempi del Parma. Ci sono tanti giocatori che sono andati via e molti che sono arrivati, non mi aspettavo che già al primo anno Raffa riuscisse a raccogliere questi risultati”.

"Il Parma non è da sottovalutare, con Chivu è un altra squadra"

Si è poi focalizzato sulla sfida di domani: “Si affrontano due squadre che hanno una posizione in classifica molto diversa, ma che esprimono un bel calcio. I rossoblu da quando è arrivato Chivu sono riusciti a cambiare marcia. E’ vero che la squadra pecca un po’ d inesperienza, ma i giovani presenti in rosa son molto forti. Non saprei fare una previsione: entrambe hanno bisogno di vincere e proprio per questo può essere anche che alla fine venga fuori un pareggio”.

“Conosco bene Palladino, anche da giocatore si vedeva che avrebbe potuto allenare”

Ha poi parlato di Palladino: “E’ un bravissimo ragazzo, anche da giocatore in campo dava un sacco di indicazioni ai compagni: già ai tempi si vedeva che poteva fare l’allenatore, e adesso lo sta dimostrando su una panchina difficile come la Fiorentina. La Conference League? Adesso non si può prediligere una competizione ad un’altra, ma dopo due finali consecutive perse mi auguro che Raffaele possa portare finalmente una gioia ed un trofeo a Firenze”.

“Kean adesso è un giocatore diverso rispetto al passato, ha sfruttato l'occasione che gli ha dato la Fiorentina”

Ha parlato anche dell’attaccante della Fiorentina e della Nazionale Italiana Moise Kean: "Sono contento per Moise, ha girato tante squadre fino ad adesso ed ha avuto poche possibilità, giocando veramente poco. Non è mai stato un giocatore poco valido, il problema era che davanti ha sempre avuto giocatori importanti. Sono contento che quest’anno sia riuscito a trovare la continuità e sta sfruttando bene la carta della Fiorentina: probabilmente sarebbe potuta essere l’ultima della sua carriera ed è stato bravo a cogliere l’opportunità che gli ha dato Firenze. Se continua così farà tanti gol”.

“Spero che la Fiorentina possa continuare a contare su Dodo”

Ha poi concluso parlando del connazionale Dodo: "Sono contento per lui. Non aveva avuto esperienza fatto il calcio italiano, ma poi ci ha messo un po' per adattarsi, ma si sapeva che fosse un giocatore valido. Spero che la Fiorentina possa continuare a contare su di lui perché è forte e giovane".