La Uefa omologa il risultato di Belgio-Svezia dopo l'attentato di Bruxelles. Stop alle gare internazionali in Israele

La partita di qualificazione a Euro 2024 tra Belgio e Svezia, interrotta sull’1-1 lunedì a causa dell’attacco terroristico a Bruxelles nel quale hanno perso la vita due sostenitori svedesi, non sarà rigiocata.

Lo ha deciso la UEFA, la quale ha precisato che il risultato alla pausa è stato omologato come finale e che ad ognuna delle due squadre è stato assegnato un punto in classifica. Ciò non ha alcuna influenza sulla graduatoria, visto che il Belgio era già qualificato e la Svezia già matematicamente eliminata.

La UEFA ha inoltre stabilito che non verranno disputati incontri internazionali in Israele fino a nuovo avviso a causa della situazione nel Paese mediorientale. La Federcalcio israeliana e i club sono tenuti a proporre delle sedi alternative all’estero.