La Nazione: Arthur e Sabiri lasciano il segno

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Casting difesa opzione Mina”.

A pagina 2 apertura sul mercato: “Sutalo, l’Arsenal cerca il doppio sorpasso Lo svincolato Mina un’idea: colloqui serrati”. Sottotitolo: “Inserimento degli inglesi sul difensore croato, corteggiato anche dall’Ajax. Proposto il colombiano (non in alternativa): soluzione low cost”. Taglio basso per: “Castrovilli e l’estate all’insegna dell’incertezza Stallo sul rinnovo: ora la Premier fa capolino”. Ovvero: “Ancora distanza tra le due parti Il nodo ingaggio resta al centro di una trattativa complicata Ma Italiano punta su di lui”.

A pagina 3 invece si parla dell'amichevole di ieri: “Arthur e Sabiri lasciano il segno”. E ancora: “Vittoria rotonda (4-0) in amichevole a Grosseto Il brasiliano convince. Perla del marocchino”.