La Fiorentina fa en plein: da Deli a Bianco, tutti i rappresentanti viola in azzurro. Con uno sguardo roseo al futuro

Pausa Nazionali? La Fiorentina non scenderà in campo per molti giorni, ma sarà comunque protagonista e largamente rappresentata in giro per il mondo, tra prima squadra e giovanili. Oltre a Biraghi e Bonaventura, impegnati con la Nazionale maggiore, dall’Under 18 all’Under 21, ogni rappresentativa dell’Italia infatti potrà contare su almeno un calciatore della Fiorentina nei prossimi impegni internazionali. Alcuni test saranno di natura amichevole, tanti altri invece decisivi ai fini delle qualificazioni alle manifestazioni di categoria.

Under 18: Tommaso Martinelli, Edoardo Sadotti e Lapo Deli

Tommaso Martinelli

Ha già respirato a lungo l’aria della prima squadra viola Tommaso Martinelli, portiere lo scorso anno protagonista con la Primavera di Aquilani. Il classe 2006 è il portiere titolare della squadra di mister Franceschini ma quest’anno ha totalizzato solo una presenza, con la Primavera di Galloppa. Portiere di grande reattività e struttura, nei prossimi mesi dovrà definire bene il suo percorso di sviluppo. Al momento è il terzo a disposizione di mister Vincenzo Italiano ma ben presto dovrà mettersi in mostra e fare esperienza sul campo perchè si possano comprendere appieno le sue prospettive.

Edoardo Sadotti

Il difensore aretino è al primo con la Primavera e ha saputo ritagliarsi spazio già in 4 occasioni. 2 volte il difensore viola ha giocato anche con l’Under 18 di mister Papalato. Sadotti può giocare sia in una difesa a tre che a quattro, è in possesso di un piede destro di buon livello che lo aiuta nella costruzione del gioco. Senza dubbio da rinvigorire sul piano fisico, mostra evidenti margini di crescita sotto ogni punto di vista ma è un giocatore a cui non manca personalità. Nei giorni scorsi Sadotti ha rinnovato il contratto fino al 2026, ulteriore dimostrazione della fiducia della dirigenza viola nei suoi confronti.

Lapo Deli

Così come Kayode, ma non solo, il centrocampista dell’Under 18 gigliata fa parte della scuderia del noto agente Claudio Vigorelli, grazie al lavoro dello scout Andrea Ritorni. Da tempo nel giro delle nazionali giovanili azzurre, è un centrocampista centrale di sostanza e qualità. La convocazione con l’Italia Under 18, dopo le esperienze in Under 16 e Under 17, testimonia l’attenzione su questo profilo, certamente di avvenire e da seguire con cura.

Under 19



Pietro Comuzzo

I tifosi della Fiorentina hanno imparato ad apprezzare il roccioso friulano già dall’estate, quando è più volte sceso in campo da titolare in virtù della carenza di difensori centrali in rosa. Il classe 2005 ha poi debuttato in Serie A ed in Europa nel giro di poco tempo. Comuzzo è un marcatore attento e preciso, bravo nell’anticipo e sicuro in impostazione, attento e smaliziato in fase di contenimento. Nella fortissima Under 19 di Corradi, reduce dalla vittoria dell’Europeo grazie al gol di Kayode, la concorrenza nel ruolo non manca, ma il nativo di Pordenone si giocherà le proprie carte.

Under 20



Lorenzo Amatucci

Dopo la permanenza a Firenze in estate, Lorenzo Amatucci sta ritrovando il campo con la Primavera viola. Reduce dalla vittoria dell’Europeo Under 19 assieme a Kayode, il centrocampista aretino ha esordito in Serie A nella sconfitta con l’Inter ma per lui non c’è spazio attualmente nelle rotazioni viola. Bollini ha confermato il giocatore nel gruppo azzurro, forte della fiducia nelle qualità del tecnico regista di Subbiano. Per Amatucci a Firenze non c’è però spazio, e ora è da capire se il giocatore potrà valutare di muoversi in prestito a Gennaio. Servono minuti e gare al giocatore, misurandosi la pressione, magari in un altro ambiente e salendo qualche gradino. Ora per Amatucci è importante confrontarsi in una lega più competitiva del campionato Primavera, in cui scende in campo da fuori quota.

Under 21

Alessandro Bianco

Fedelissimo di Nesta alla Reggiana, si sta mettendo in mostra come uno dei calciatori col rendimento più solido e continuo in Serie B. Da centrocampista centrale, mezzala o qualche metro più avanti il classe 2002 viola offre sempre un ottimo contributo, che gli è valso la chiamata del neo mister Nunziata. Finora Bianco non è riuscito a debuttare, complici alternative di grande livello nella rosa, ma per lui è già motivo di grande vanto far parte di un gruppo assai competitivo, elemento che testimonia la grande bontà del suo percorso di crescita. Complici alcune assenze, oggi a San Marino potrebbe anche esordire. Per fare un ulteriore step in avanti il giocatore piemontese dovrà migliorare sul piano realizzato e diminuire il numero di cartellini gialli ricevuti.

Del gruppo non farà invece parte l'infortunato Michael Kayode, comunque stabile convocato di Nunziata e pronto a rientrare nella prossima tornata.