Questo pomeriggio lo speaker radiofonico e grande tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti ha avuto modo di commentare la vittoria della squadra di Raffaele Palladino contro il Cagliari. Questo un estratto delle sue considerazioni a Radio Bruno:

“Cosi va bene, dimostriamo che fino all’ultimo abbiamo sempre un atteggiamento che ci permette di restare ancora in corsa per gli obiettivi, e questo fondamentale per una squadra come la Fiorentina: adesso tra noi e la quarta ci sono 4 punti, anche se ci sono 4 squadre nel mezzo. Quest’anno il campionato è divertente, e la fiducia resta perchè l’Europa resta a portata di mano”.

“Pur di tornare in Europa accetterei anche la Conference League"

Ha anche aggiunto: “Io sono uno di quelli che, pur di tornare in Europa, si farebbe andar bene anche la Conference League: sarebbe una fatica immensa farla per la quarta volta consecutiva, però meglio che nulla me la prenderei. Sentire l’inno e andare a batterti con squadre piu forte è chiaro che però mi farebbe molto piu piacere”.

“Ecco chi sono i miei due giocatori preferiti”

Alcune considerazioni sue personali: “La squadra di Palladino, come l’abbiamo descritta in molti, è “incompletina”. Io godo come un pazzo nel vedere due giocatori in particolare. Uno su tutti è Mandragora, vederlo tra i titolari mi fa sempre felice: e va sottolineato che negli ultimi mesi è tra coloro che sta rendendo di piu. Adesso è diventato poi uno dei piu indispensabili del centrocampo viola L’altro che mi fa impazzire è Beltran, e ieri di fatto ha deciso la partita”.

“Ecco cosa mi porto dietro dalla vittoria contro il Cagliari”

Un pensiero anche sulla sfida contro il Cagliari: “Per quello che riguarda il gioco non sono contentissimo, anche se poi l’azione che ha portato al gol di Beltran è stata molto bella: in tre passaggi siamo riusciti a passare dalla nostra area ad andare al cross. Per il resto così così. A parte i primi 15 minuti la squadra ha dimostrato di aver la voglia di portare la partita a casa, la determinazione messa in campo è stata tanta: sin da subito ho pensato che si potesse pareggiare immediatamente. Questo secondo me è il punto di forza di questa squadra”.

“Non mi interessa di Italiano, ma spero che vinca contro il Milan in Coppa”

Ha poi concluso: “A me di Italiano non mi interessa niente, perchè ormai rappresenta il passato, ma mi sembra un follia tifargli contro. Io voglio andare in Europa, non me ne può fregare di meno degli altri. E alla Fiorentina farebbe molto comodo che il Bologna vinca la Coppa Italia contro il Milan, in caso contrario ci sarebbe un posto in meno disponibile e la sesta sarebbe costretta alla Conference”.