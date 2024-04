Stojkovic: "A Milano Jovic è dimagrito ed è tornato quello di un tempo. Vlahovic? Adesso è più sereno"

Alla Gazzetta dello Sport, Dragan Stojkovic, commissario tecnico della Serbia, ha commentato la stagione di due attaccanti ex viola, ossia Luka Jovic e Dušan Vlahovic: “Ho parlato con Luka, a Milano ha perso qualche chilo e questo lo ha aiutato a tornare quello di un tempo. Peccato per l'ultimo infortunio, ma spero che resti rossonero in futuro”.

“Vlahovic adesso è più sereno”

Poi su Vlahovic: “Conosco la forza di Dusan. Al di là dei gol, sempre fondamentali per un bomber, mi piace come sta giocando. Lavora tanto per la squadra ed è più sereno, anche quando sbaglia. Lo scorso anno, penso anche al Mondiale, stava male: io l’ho portato in Qatar perché lo meritava, ma era un Vlahovic sotto il 50% a livello di condizione. Ora è in forma, lo vedo bene di gambe e di testa. Ma è al 90% del suo potenziale, ha ancora margini di miglioramento”.