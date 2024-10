Beltran: "Ho chiesto il permesso a Kean, è stato lui a farmi battere il rigore. Ma ora vogliamo ancora di più"

L'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran ha trovato il modo contro la Roma per andare a segno per la seconda partita consecutiva in campionato.

“Mi ha dato il permesso Kean”

Questo gol è arrivato attraverso un rigore con l'argentino che ha chiesto il permesso a Kean: “Gli ho chiesto di batterlo - ha detto Beltran a DAZN - e lui mi ha detto di sì per questo ho preso la palla e ho calciato il rigore”.

“Vogliamo di più”

Poi ha aggiunto: “Voglio dare il meglio in ogni partita e per fare questo lavoro tutti i giorni con la squadra. Sappiamo che siamo forti e che dà tutto il campo. Siamo contenti di questo risultato e vogliamo ancora di più”.