L'attaccante della Fiorentina Moise Kean ha parlato così a margine della vittoria contro la Roma: “Quando trovi un posto come Firenze e una squadra solida come questa, dove tutti ti vogliono bene, è impossibile non rendere. Una partenza così me l'aspettavo, mi sentivo sottovalutato e questo mi ha aiutato a dare di più. Tutti i giorni lavoriamo duramente, il mister ha idee di gioco ottime che fin dal primo giorno ci ha messo in testa, noi ci troviamo molto bene con lui e le prestazioni lo dimostrano”.

Poi ha aggiunto: “Siamo una squadra solida, abbiamo tanti giocatori che sanno fare la differenza e questo in campo si vede. Poi soprattutto siamo un bel gruppo, il che è fondamentale per ottenere risultati. Oggi per me era una gara importante, volevo rispondere dopo l'infortunio. Palladino ha un gioco che per gli attaccanti è il top, creiamo tante occasioni e durante il match mi arrivano un sacco di palloni buoni”.

Infine sulle sue condizioni: “Cammino, corro, sto bene, abbiamo vinto e stasera va bene così”.