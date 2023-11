Trevisani: "Jovic in questo momento non è un giocatore di calcio. Piuttosto con la Fiorentina schiererei un quindicenne"

Nel suo podcast per Cronache di Spogliatoio, il giornalista e telecronista Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato della situazione in attacco del Milan in vista della partita di sabato sera con la Fiorentina.

Nello specifico, Trevisani non ha avuto parole dolce nei confronti dell'ex viola Luka Jovic: “In questo momento il serbo semplicemente non è un giocatore di calcio. Contro la Fiorentina piuttosto schiererei Camarda, che ha quindici anni ma giocherebbe con la giusta e sana leggerezza”.