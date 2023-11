Senza Leao e Giroud, per la Fiorentina Pioli prepara un attacco inedito. E il grande ex Jovic...

Sabato sera la Fiorentina sarà di scena a San Siro contro il Milan. I rossoneri arriveranno alla sfida privi di due pedine fondamentali in attacco, ovvero Leao (infortunato) e Giroud (squalificato). Per ovviare a queste assenze - si legge sul milannews.it - Pioli pensa di proporre un tridente offensivo inedito.

Quello formato da Chukwueze, Pulisic e dal grande ex Luka Jovic, benché il serbo sarà in ballottaggio fino all'ultimo con Okafor. Per il resto la formazione dei rossoneri dovrebbe prevedere Maignan in porta, una difesa formata da Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez e un centrocampo con Musah, Krunic e Reijnders.