Capello: "Il Milan non può permettersi di sbagliare contro la Fiorentina. Vincere senza Leao e Giroud somiglierà a un'impresa"

Sarà un Milan molto rimaneggiato quello che affronterà la Fiorentina il prossimo fine settimana.

Di questo argomento parla l'ex allenatore rossonero, Fabio Capello, su La Gazzetta dello Sport.

Senza Leao e Giroud

Capello scrive: “Il futuro, però, è adesso, inutile girarci intorno. La ripresa dalla sosta per le nazionali metterà in fila due partite, contro Fiorentina in Serie A e Borussia Dortmund in Champions, che il Milan non può permettersi di sbagliare. Pioli deve vincere e riuscirci senza Leao, e con Giroud a disposizione solo in coppa, somiglierà a un’impresa. Il portoghese fa sempre la differenza, è un peccato che si sia infortunato proprio dopo aver fatto vedere di cosa è capace contro il Psg”.

Capello guarda a Jovic

E poi: “Mi aspetto che siano Hernandez e Loftus-Cheek a trascinare i compagni. L’inglese può incidere tantissimo, a patto che stia bene fisicamente. Giroud, squalificato con la Fiorentina, è un punto di riferimento ed è garanzia di gol. Ecco perché le scelte di formazione di Pioli saranno particolarmente delicate: le alternative finora non hanno convinto, c’è da sperare che Chukwueze tiri fuori la personalità che finora gli è mancata e che Jovic possa sbloccarsi”.