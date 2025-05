Cappellini: "Un referendum su Palladino a Firenze raggiungerebbe il quorum in carrozza. A qualcuno interessa ancora la partita con il Bologna?"

Nel suo pezzo su Repubblica, Stefano Cappellini commenta il ritorno di Italiano a Firenze, anche nell'ottica del raffronto con Palladino:

"Ma a qualcuno interessa ancora la partita con il Bologna? Perché dovrebbe, eccome. C’è da fare il possibile per lasciare aperta una speranza europea, per quanto flebile, e c’è soprattutto da salvare la faccia, perché sbracare nelle ultime due partite non farebbe bene a nessuno e alle grandi squadre non succede. Se vogliamo provare a diventarlo dobbiamo passare anche da momenti come questi, dove l’imperativo è rialzarsi subito.

Ora però sembrano essere quasi tutti presi dal referendum Palladino sì-Palladino no, che a Firenze raggiungerebbe il quorum in carrozza. A chi invoca un immediato allontanamento del mister continua a mancare una risposta decisiva: cacciare Palladino per prendere chi? Torna Italiano a Firenze e c’è solo da applaudirlo per quel che è stato, dimenticando l’inelegante siparietto dell’andata. Non c’è da essere invidiosi bensì solo da concentrarsi tutti su quel che serve per viverla presto pure noi, quella festa che manca da troppo tempo".