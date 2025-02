La Fiorentina Femminile si prepara alla Poule Scudetto, ma la pausa Nazionali dimezza la rosa: pioggia di convocazioni

Terminata la fase iniziale del campionato e con la testa alla Poule Scudetto, la Fiorentina Femminile di mister de la Fuente si gode il periodo di riposo prima di tornare in campo. Non si riposeranno tutte, però, perché è arrivata una vera e propria pioggia di convocazioni nelle rispettive Nazionali per le giocatrici della Fiorentina.

Per quanto riguarda la Nazionale maggiore, ci sarà addirittura un “derby” gigliato in Nations League, quando l'Italia che ha convocato Bonfantini, Durante, Filangeri e Severini sfiderà la Danimarca di Bredgaard, Faerge, Ballisager Pedersen e Snerle. Si segnalano poi le convocazioni di Erzen (Slovenia), Fiskerstrand (Norvegia) e Georgieva (Austria), tutte impegnate nella stessa competizione delle compagne. Spazio anche alle più giovani: sono state chiamate Della Peruta nell'Under 23, Cherubini, Lombardi e Pieri per l'Under 19, Bedini, Ieva e Sarti per l'Under 17 e pure Orava con l'Under 17 della Finlandia, che sfiderà proprio l'Italia. Ben 19 convocazioni di cui la Fiorentina può andare fiera, che attestano l'importanza delle proprie calciatrici nelle rispettive Nazionali.