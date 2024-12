Roberto Gotta, esperto di calcio inglese, ha parlato al PentaSport di Radio Bruno del possibile arrivo a Firenze di Calvert-Lewin, in forza all'Everton, e più in generale del campionato di Serie A.

“Mi ha sorpreso la striscia di vittorie della Fiorentina, in un campionato che mette tante pressioni a chi non porta risultati subito: la sconfitta col Bologna è un incidente di percorso normale, la squadra di Italiano è in grande forma. Momento positivo, come attestato dalla qualificazione in Conference che permette di respirare. Gol di Dallinga atteso da inizio stagione: dicono che quando un attaccante trova il primo gol, poi si sblocca. Questo campionato bellissimo è solo leggermente condizionato da questo quasi dispiacere che i media nazionali hanno nel parlare di squadre diverse dal solito. Per me è bellissimo che squadre come Atalanta e Fiorentina siano lassù"

"Il problema maggiore che Calvert-Lewin ha è relativo agli infortuni, e per questo non ha contribuito molto al gioco dell'Everton. Attaccante poderoso, si muove abbastanza bene ed è efficace nel gioco aereo. Mi domando: ma l'Everton perché vuole cederlo? Il sostituto è Beto, che non gioca tanto e segna molto poco. Consigliato da Kean? Dal momento in cui arriva, se arriva, vanno sicuramente chieste a Kean tutte le informazioni sul giocatore.”