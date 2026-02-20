Piccoli: "Abbiamo iniziato a giocare nel secondo tempo, campo su cui era difficile fare calcio ma ci dà morale per il derby"

Parla anche al media ufficiale della Fiorentina, l'attaccante viola Roberto Piccoli:

"E' stata una partita difficile per le condizioni climatiche, per il campo su cui era davvero difficile giocare a calcio. Onore ai tifosi che ci hanno seguito e siamo contenti, serata perfetta.

Nel primo tempo dovevamo prendere le misure, non riuscivamo a trovare spazi. Nel secondo abbiamo iniziato a giocare, sul rigore sono stato furbo, aspettavo solo quel contatto. Ho messo il piede davanti al difensore per farmi calciare. Questa vittoria ci dà morale per lunedì, dove c'è solo una cosa da fare.

Il Pisa? Dobbiamo giocare e vincere, basta".