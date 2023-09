La probabile formazione della Fiorentina: c'è Parisi sulla sinistra, chance per Duncan al fianco di Arthur. Davanti Beltran

Si avvicina la prossima sfida di campionato della Fiorentina, che prima della sosta nazionali sfiderà l'Inter di Inzaghi. Italiano dovrebbe scegliere Terracciano in porta, ma occhio all'opzione Christensen. In difesa ancora Milenkovic con Ranieri, a destra Dodo e a sinistra Parisi. A centrocampo la coppia Duncan, Arthur, con sulla trequarti Bonaventura affiancato da Nico Gonzalez e Brekalo. Davanti chance per Beltran dal 1'

La probabile formazione della FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Milenkovic, Ranieri, Dodo, Arthur, Duncan, Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo, Beltran.