Maldini stuzzica la fantasia della Fiorentina. Il pensierino su Soulè e la possibilità di uno scambio

Come già scritto in mattinata, questa è una fase di stallo per l'arrivo alla Fiorentina di Luiz Henrique.

Pensierino su Soulè

Ma quali alternative potrebbero esserci per il club viola davanti? Partendo dal presupposto che è molto difficile aspettarsi un ritorno di fiamma per Domenico Berardi, sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo che non è da escludere che la Fiorentina faccia un pensierino sul giocatore della Roma Matias Soulé, vecchio pallino di Daniele Pradè.

L'argentino ha la stima del direttore sportivo gigliato, un fattore da non sottovalutare. In più i giallorossi hanno messo gli occhi su Michael Kayode che potrebbe essere una buona contropartita tecnica.

Maldini stuzzica la fantasia viola

Ma c'è un attaccante italiano che, per qualità, stuzzica la dirigenza viola: Daniel Maldini. La Fiorentina potrebbe sfruttare l'asse di mercato aperto con il Monza. Ha una clausola rescissoria da quindici milioni per l'estero, e dodici per l'Italia.