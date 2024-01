Ormai da diversi mesi lontano dal campo, il terzino brasiliano della Fiorentina Domilson Cordeiro Dos Santos, in arte Dodô, su Instagram ha aggiornato sulle proprie condizioni di salute i tifosi viola con parole importanti.

“Sono tornato, sono molto felice, mi è mancata tantissimo questa sensazione, ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto il mio recupero , ringrazio tutti la Fiorentina, la mia famiglia , i medici, il fisioterapista, il riabilitatore e riatletizzatore Stefano, e i miei compagni che non vedevo l’ora per stare con loro, e con tutti i fan, siamo insieme”.

Parole che fanno sperare in un recupero più rapido possibile per il classe '98 ex Shakhtar Donetsk, che sembra pronto almeno a tornare a lavorare in gruppo, benchè non ancora a disposizione. Ecco il post del difensore sudamericano: