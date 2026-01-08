Tutto il possibile per fare arrivare Dragusin. De Vrji legato a doppio filo con Dodô
Radu Dragusin in azione
Solomon è arrivato, Brescianini è vicino a vestire la maglia viola e poi?
Primo obiettivo
Manca un difensore centrale alla Fiorentina, anche perché Viti ritornerà al Nizza, e il primo obiettivo in questo senso resta Dragusin. La società gigliata tenterà di completare l’opera di convincimento grazie al lavoro di Paratici. Non sarà facile, ma verrà fatto tutto il possibile.
De Vrji e altri nomi
Si torna a parlare anche stamani di De Vrji, ma l'arrivo dell'olandese sembra legato ad una trattativa per il passaggio all'Inter di Dodô.
Altri nomi di giocatori valutati o che piacciono per la retroguardia: Becao, Coppola e De Winter.
