Dopo i primi acquisti, e in attesa di capire quale sarà il futuro di Moise Kean, il ruolo su cui la dirigenza della Fiorentina sta lavorando in questi giorni è senza dubbio il centrocampo. Con Mandragora in standby, non avendo ancora prolungato il contratto che lo lega ai viola e di fatto non avendo ancora detto no al Betis, la Fiorentina continua la sua ricerca. La pista che porta ad Adrian Bernabè del Parma è tutt’alto che raffreddata: nonostante i Ducali sparino alto, chiedendo piu di 20 milioni, nei prossimi giorni i due club si incontreranno per capire se ci sono margini per chiudere l’operazione. Più defilati Bennacer ed Asllani che costano troppo e non danno le garanzie necessarie, nelle prossime settimane però potrebbero aprirsi nuove soluzioni

Kean, l'acquisto di Retegui blocca l'Al Qadisiya ma occhio alle sirene inglesi

Con l’approdo imminente di Mateo Retegui, l’Al-Qadisya ha di fatto abbandonato la pista che porta al centravanti della Fiorentina Moise Kea, che per il momento in attesa di ulteriori offerte resta a Firenze. Mancano pochi giorni alla cadenza della clausola, in teoria un bene per il mondo gigliato, ma come spesso accade in questi casi gli ultimi giorni, in questo caso 14 e 15 luglio, spesso sono i piu risolutori. Le ipotesi che restano in piedi sono sempre quelle: il Manchester United, che ormai ha perso ogni speranza per Gyokeres, e una duplice pista italiana che porta al Milan, dove ritroverebbe Allegri, e Napoli, dove arriverebbe a sostituire Osimhen.

Terracciano è ai saluti, per lui sono tante gli interessamenti. E spunta anche la pista Milan…

La novità delle ultime ore è quella relativa ad un’imminente cessione di Pietro Terracciano, con il numero uno gigliato che si starebbe già preparando a salutare Firenze. La dirigenza viola sta cercando una sistemazione al trentacinquenne che quest'estate se ne andrà al 90%. L'anno scorso fu vicino alla partenza, aveva un accordo di massima con il Monza che era pronto ad accoglierlo. Allo stato attuale i club maggiormente interessati a lui sarebbero Empoli e Cremonese, anche se nella serata di ieri SkySport ha rilanciato di un clamoroso interesse del Milan per lui: sarebbe stato individuato da Tare come ideale sostituto di Sportiello nel ruolo di vice Maignan.

La Juventus vuole Dodo, ma Commisso non fa sconti

Come ogni estate anche in questa la Juventus è pronta a fare follie per un giocatore della Fiorentina. Questa volta l’indiziato numero uno sembra essere Dodò, visto che i bianconeri sono alla ricerca di un esterno affidabile per il nuovo 3-4-2-1 di Igor Tudor. Il laterale brasiliano della Fiorentina è ritenuto il profilo ideale per garantire equilibrio e qualità sulla fascia destra, ruolo attualmente scoperto nella rosa bianconera. La valutazione di Commisso si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Cifra importante per le casse della Juventus, ma la trattativa potrebbe entrare nel vivo considerato che il terzino brasiliano non ha ancora rinnovato il contratto che lo lega ai viola.