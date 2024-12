A Sky Sport ha parlato l'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano, che domani affronterà in Champions League il Benfica di Arthur Cabral, altro ex Fiorentina che ritroverà il suo ex allenatore avuto a Firenze. Queste le parole di Italiano: “Domani saluterò volentieri Cabral. A Firenze abbiamo vissuto insieme due anni bellissimi e intensi, sarà bello rivederlo”.

E ancora: “Dallinga o Castro davanti? Dobbiamo gestire le energie e ruotare al meglio sia per quanto abbiamo speso nelle scorse partite e in vista delle partite che giocheremo. Dobbiamo far sbloccare Dallinga”.