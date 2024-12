Delio Rossi: "Difficile che la Fiorentina possa arrivare in Champions, sulla carta ci sono squadre più forti"

L'ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi ha parlato a 1 Station Radio anche della squadra viola. Queste le sue parole: “Se la Fiorentina può arrivare in Champions League? È difficile. Sulla carta, ci sono squadre più forti della Fiorentina, come Napoli, Atalanta, Inter, Juventus e Milan. Tuttavia, il campo può sempre riservare sorprese”.

E sull'Atalanta: “L’Atalanta ha saputo costruire un progetto serio e costante, qualità che spesso mancano nel nostro calcio. Sono sempre stato un fautore del calcio “pulito” e della gestione senza debiti. In questo senso, l’Atalanta rappresenta un modello da seguire per molti club italiani. L’Atalanta è un esempio di società che parla poco e lavora molto. La loro capacità di operare con serietà e discrezione è ciò che fa la differenza rispetto ad altre realtà dove spesso si annunciano grandi progetti che poi non vengono rispettati”.