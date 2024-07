Better Col-pani. Il degno erede di Bonaventura

La Fiorentina ha deciso di piazzare un colpo da novanta. E non solo per il millesimo di età di Colpani, classe novantanove. Dopo Kean e Pongracic, è arrivato infatti un nome che scalda la piazza. Un giovane, anche se non proprio giovanissimo, che può cambiare il volto alla squadra di Palladino. E siamo rimasti tutti contenti di averlo visto subito col sorriso appena arrivato a Firenze.

L'erede di Jack

Per un Colpani che arriva, c'è una nuova idea di gioco da mettere in pratica. In sostanza, El Flaco (soprannome che lo avvicina a Javier Pastore, funambolo ex Roma, PSG e Siviglia fra le tantissime altre) prenderà il posto vacante lasciato da Bonaventura, che ha lasciato l'Arno dopo quattro anni. Nel 3-4-2-1 del nuovo tecnico viola, l'ex Monza si posizionerà esattamente dietro alla punta (Kean), che avrà a quel punto il compito di trasformare in rete i tanti assist che sfornerà il centrocampista italiano. Assist sì, ma non solo.

Better Col-pani

La Fiorentina ha deciso di puntare forte sull'estroso trequartista anche in virtù delle diverse reti messe a segno nella passata stagione, di cui alcune di pregevole fattura. Se avete qualche minuto, andate a vedere - dal link riportato qua sotto - la prestazione di Andrea contro il Napoli a Monza di questo campionato. Rimarrete a bocca aperta. Gol da cineteca, missili sotto l'incrocio, misti a tunnel sugli avversari increduli e finte di corpo che portano alla mente quell'altro funambolo di Di Maria. Ad ogni modo, basta con i paragoni, lasciamo giocare Andrea, nella tranquillità di cui ha bisogno ogni giovane che sta per esplodere. Noi, nel frattempo, non possiamo che augurarci che, se c'è un problema, Better Col-pani.