Sarri 'preso in giro'? Fabiani non ci sta: "Ma quali dimissioni? Mai ci saremmo permessi di mentirgli sul blocco del mercato"

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato del caos legato alle sanzioni della società biancoceleste che prevedono il blocco del mercato, e la conseguente reazione del neo-allenatore Maurizio Sarri. Ecco le dichiarazioni raccolte da LaLazioSiamoNoi.

“Quando ho parlato per la prima volta con Sarri, ci ha dato la disponibilità fin da subito perché alcuni giocatori sono di suo gradimento, altri come Gila li ha svezzati lui, altri ancora come Hysaj li conosce molto bene. Poi è stato informato sul blocco del mercato, ma anche Lotito ne ha preso contezza dopo, così come me, e questo ci ha fatto tornare sui nostri passi ridiscutendo alcune questioni col tecnico. Dimissioni? Non ci è mai arrivato niente, sono cose inventate, né io né Lotito mai ci saremmo sognati di prenderlo in giro”