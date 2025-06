Scommesse, contro-scommesse (onerose) ma esiti ancora incerti: il destino che accomuna Moreno e Valentini a Richardson e Ndour

Un po' in tutti i mercati della Fiorentina i nomi un po' più altisonanti si alternano a quelli delle classiche ‘scommesse', dove si spera di fare jackpot a rischio contenuto: i primi movimenti della sessione estiva hanno visto il club viola molto attivo, anche su difesa e centrocampo dove Viti e Fazzini andranno inevitabilmente a togliere spazio a chi già c'è e magari non ha convinto.

Il riferimento non può che andare a Mati Moreno, pagato 4,5 un anno fa ma raramente utilizzato e praticamente mai all'altezza: per un 2003 che arrivava da ‘carneade’ era ipotizzabile un rischio del genere. Più particolare il caso di Valentini, che la Fiorentina ha seguito così tanto da accettare di tenerlo fermo vari mesi per mandarlo a scadenza col Boca, salvo impacchettarlo subito per Verona e ora chissà. Ma anche nel reparto attiguo, sia Richardson che Ndour, 23 e 21 anni, non hanno lasciato grosse tracce, con il marocchino un po' più brillante nel finale di stagione. Anche su di loro l'esito della scommessa non è ancora deciso: su tutti e quattro insomma, le valutazioni di Pioli andranno avanti durante il ritiro ma è difficile immaginarseli tutti a Firenze nella prossima stagione.