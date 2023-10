Pioli non lo fa giocare, ma ci crede: "Jovic è un ottimo giocatore, quando sarà in forma ci darà una mano"

In conferenza stampa dopo la vittoria contro la Lazio, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha detto la sua anche sull'ex attaccante viola Luka Jovic, convocato ma non fatto entrare nel match contro il biancocelesti. Al posto di Giroud è entrato infatti Okafor, che ha trovato il suo secondo gol consecutivo in Serie A:

“Okafor può giocare in due ruoli - ha detto Pioli - Sono contento ed è entrato bene. I gol esaltano gli attaccanti, poi la posizione dipenderà dalle partite. Sono molto contento. Anche Jovic è un ottimo giocatore: quando troverà la migliore condizione ci darà una mano anche lui”.