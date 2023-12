Il colloquio del tecnico della Roma Josè Mourinho in Procura federale potrebbe arrivare già oggi, in Conference Call, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport. La strategia degli avvocati dei giallorossi per la causa, originata dalle accuse a Marcenaro e Berardi prima della gara contro il Sassuolo, è quella di puntare sulla non perfetta conoscenza della lingua italiana.

Il quotidiano scrive che per assenza di precedenti e per gravità delle infrazioni il deferimento resta l'opzione più probabile, anche se vanno considerate le tempistiche da dare alla difesa: è lecito aspettarsi una sentenza nel 2024.

Mourinho perciò se la vedrà brutta, ma la sua presenza in panchina con la Fiorentina e nelle partite immediatamente successive non sembra essere a repentaglio.