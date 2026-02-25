Sulla situazione in casa Fiorentina, il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto su Tuttomercatoweb.com: “Kean si è risvegliato. E non casualmente lo ha fatto dopo un mercato di riparazione, quello della Fiorentina, certamente ben eseguito. Sono arrivati i rinforzi, la squadra è tornata ad avere un'identità. Buone notizie per i viola. E anche per Gattuso”.

“Kean si è risvegliato, la Fiorentina ha un'identità. Quanti errori a sfavore del Pisa”

Sul Pisa appena sconfitto dalla Fiorentina, invece: “Ha già un piede in B. Questo però non significa che gli errori fatti ai suoi danni dal fischietto di turno non contino nulla. Li abbiamo visti, non ne ha parlato nessuno: un grande classico”.

“Verona condannato all'agonia. Che brivido il Torino”

Sul resto della corsa salvezza: “Il Verona è la certezza che i miracoli non riescono sempre. Hanno ceduto Giovane sperando nell'ennesima trovata di Sogliano e ora è condannato all'agonia. La caduta del Torino è tremenda, è un paradosso. Stavolta sta regalando un'emozione ai tifosi, che però credo volessero un altro tipo di brivido. Parma? Per mesi abbiamo criticato il calcio di Cuesta e abbiamo sbagliato. Ha trasmesso le sue idee alla squadra”.