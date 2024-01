Il destino traballante di Ikone. La Fiorentina ha parlato con gli agenti del calciatore e...

Ci sono giocatori all'interno della Fiorentina che non stanno vivendo un momento tranquillo e potrebbero avere il loro futuro altrove.

La Fiorentina e il colloquio con gli agenti di Ikone

Uno di questi è Jonathan Ikone la cui permanenza in viola non è certamente salda. Il club gigliato, si legge su La Nazione, ha già parlato con i suoi agenti. Se da qui al 31 gennaio dovessero portare un’offerta importante in dote, il calciatore francese potrebbe partire.

10-12 milioni per il cartellino

Una missione però difficile anche perché offerta importante vorrebbe dire presentarsi da Joe Barone e Daniele Pradè con 10-12 milioni, cifra che non molti sono disponibili a tirare fuori per lui in questo momento. Si è timidamente parlato della Lazio, mentre restano club francesi in attesa di sviluppi.