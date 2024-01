Un doppio acquisto e una cessione in pochi giorni: Così la Fiorentina cambia volto ai suoi esterni d'attacco

La Fiorentina cerca l'accordo definitivo con il Club America per Brian Rodriguez. Lo società azulcrema ha postato un video sui social in queste ore che sa di addio al giocatore uruguaiano. I dirigenti viola vogliono investire al massimo 7 milioni per lui.

Poi il saluto a Brekalo

Chiuso questo affare in Messico, partirà Josip Brekalo: tre le sue possibili destinazioni, ma la Salernitana è la più probabile.

E il blitz per lo svizzero

E infine ci sarà il nuovo blitz per avere lo svizzero, Ruben Vargas. Tutto questo per dare un volto nuovo al comparto degli esterni offensivi, con cinque-sei uomini (considerando anche Christian Kouame quando ritornerà dalla Coppa d'Africa) pronti ad alternarsi.

Certo, Rodriguez e Vargas avranno bisogno di tempo per ambientarsi, senza dimenticarci che il primo non è tornato a giocare da molto (anzi) dopo un infortunio al ginocchio. Basterà questo per avere una svolta là davanti?