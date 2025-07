Kospo: "Sono alla Fiorentina, è il più bel giorno della mia vita, ho scelto un grande club. Dzeko è una leggenda"

L'ultimo volto nuovo della Fiorentina è Eman Kospo, difensore proveniente dalle giovanili del Barcellona. Ieri pomeriggio è arrivata la firma sul contratto che lo legherà ai viola.

“Sono il ragazzo più felice di sempre”

“Sono molto entusiasta - ha detto Kospo ai canali ufficiali - penso di essere il ragazzo più felice di sempre oggi, perché sono in un grande club. Non ho mai visto nella mia vita un centro sportivo del genere. Sono felice di firmare per questa società non vedo l'ora di giocare i primi minuti sul campo”.

“Imparerò molto in Italia”

E poi: “Ho scelto la squadra per il mio ruolo, l'Italia è un paese molto speciale per i difensori e per poter imparare. Passerò il mio tempo qui per diventare ogni giorno un giocatore e una persona migliore. Ho incontrato molte persone speciali, a cominciare dall'allenatore”.

“Dzeko una leggenda”

Kospo è svizzero, ma bosniaco di origini e vede Dzeko come un eroe: “E' una leggenda, è un mio idolo fin da quando ero bambino. E' un uomo speciale, un grande giocatore e sono molto felice di giocare con lui”.

“Il più bel giorno della mia vita”

Infine: “Questo è il più bel giorno della mia vita, è un'ottima squadra per me e darò il mio meglio”.