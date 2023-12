Sta per arrivare Babbo Natale per fare due regali a Italiano. Aiutare questa squadra per sognare la Champions è un obbligo

Partita brutta, fortunata, ma vinta e se la classifica brilla giocando così, viene da chiedersi cosa potrebbe diventare aumentando la qualità. Contro il Verona, abbiamo forse visto la peggior Fiorentina dell’anno, ma c'è stata anche la conquista di tre punti d’oro a due passi dal Natale. Con Beltran che segna, finalmente, Terracciano che salva e Italiano che si affida ad Arthur nel secondo tempo per risollevar le sorti di una partita davvero faticosa.

I rinforzi a gennaio

A gennaio arriveranno rinforzi, lo deve fare questa Fiorentina ammirando una classifica che dice che i gigliati sono lì, incredibilmente, a lottare per la zona Champions. Segno che qualcosa di buono è stato fatto, che l’allenatore sta facendo miracoli, che la buona sorte in questo momento è colorata di viola. E allora è giusto approfittarne, o quantomeno provarci, facendo anche scelte drastiche e definitive in uscita. Ci sono calciatori che sembrano aver terminato la loro avventura in viola. Giocatori impauriti, in difficoltà palese, deleteri in alcuni casi. Non ce ne voglia Ikone, ma è avvilente vederlo giocare. Sapere da quale squadra proviene, quanto è costato, le qualità che avrebbe. Lui, Barak, in questo mese o dimostrano di risollevarsi oppure davvero dovranno essere sostituiti.

Un grande merito della Fiorentina

Italiano parla di calo fisico, di partita complicata. Tutto vero, ma occorre farne tesoro e migliorare in fretta, perché la classifica è davvero spettacolare. Il nostro campionato evidentemente dà questa possibilità, anche ad una squadra imperfetta come quella viola, che però ci crede, che però non molla, che però se la gioca con tutte. E questo è un grande merito. Ci sta di vincere una partita così, anche immeritatamente, anche provando a far giocare assieme (con poco successo) Beltran e Nzola.

Una squadra che va aiutata

Adesso la gara contro il Monza diventa davvero determinante per continuare a sognare. Sperando di recuperare energie e brillantezza. Poi sarà mercato e, come detto, arriveranno due rinforzi forti. Perché questa squadra sta facendo di più delle proprie possibilità e va aiutata, così come va aiutato il suo allenatore.