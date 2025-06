Esce Pioli entra Spalletti: I destini si incrociano ancora

Ancora una volta il destino di Luciano Spalletti si incrocia con quello di Stefano Pioli.

Staffetta all'Al-Nassr?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Al-Nassr sta per congedare il tecnico parmigiano che si è promesso alla Fiorentina. E il suo successore, con tanto di ricchissimo contratto, potrebbe proprio essere il ct appena esonerato dalla Nazionale.

Il no di Pioli all'Italia

Della staffetta tra i due si era già parlato in ottica azzurra, ma il tecnico di Parma ha fatto capire ai vertici federali che quella era una strada non percorribile per diverse ragioni. Non ultimo il fatto che aveva già dato la sua parola d'onore ai viola.