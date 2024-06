Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Giampaolo Marchini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare i tanti giocatori avvicinati in queste settimane alla Fiorentina, oltre che a dare un vero e proprio ultimatum alla dirigenza gigliata. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"In questo momento ancora non è iniziato il calciomercato che inizierà ufficialmente ad inizio Luglio, ed è anche normale che adesso ci siano molti giocatori avvicinati alla Fiorentina. In queste situazioni spesso sono gli intermediari di mercato a far uscire tutti questi interessamenti sui media, portando a galla delle situazioni che potrebbero accendersi: molte volte pero si tratta soltanto di voci. Sicuramente il nome più chiacchierato, e credo anche suggestivo, è quello di Retegui ma sappiamo che l’Europeo potrebbe rimescolare le carte in tavola: molto infatti dipenderà da come giocherà il torneo, perché il prezzo potrebbe salire o diminuire radicalmente”.

“Adesso il margine d'errore è veramente ristretto: la dirigenza avrà il fucile puntato addosso.."

Ha poi spostato la lente sulla dirigenza della Fiorentina: “Adesso, con l’arrivo di Palladino c’è bisogno di ripartire con entusiasmo, e sbagliare il meno possibile. E’ vero che può succedere a chiunque di commettere un errore, ma adesso a Firenze ci sono varie situazioni che possono cambiare una stagione. Adesso la società deve dare un messaggio, attraverso però azioni concrete: dalla conferenza stampa di qualche settimana fa è emerso che almeno le intenzioni sembrano esserci. Ora la Fiorentina può scegliere che tipo di squadra creare, con l’attuale dirigenza che avrà il minimo margine di errore. E’ stata tirata una riga e adesso, dopo i tanti errori passati, dovranno lavorare sapendo che avranno il "fucile puntato" da parte dell'ambiente circostante. Pradè adesso non dovrà sbagliare, in maniera particolare, il centravanti”.