La Fiorentina ha da poco comunicato di aver raggiunto l’accordo con ACF Fiorentina per la cessione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del difensore classe 2003 Lorenzo Lucchesi al Venezia. Il giocatore di proprietà viola ha da poco rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore veneto.

Ecco le prime parole del giocatore gigliato da calciatore arancioneroverde

“Vestire la maglia del Venezia, in una stagione così importante, per me è motivo di orgoglio e grande soddisfazione. Sono pronto a ripagare la fiducia della Società e del mister dando quotidianamente il massimo".

‘Spero di incontrare presto i tifosi’

"Non vedo l’ora di giocare al Penzo, uno stadio dove si sente moltissimo il calore dei tifosi arancioneroverdi, che spero di incontrare al più presto.”