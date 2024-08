UFFICIALE: Lucchesi lascia ancora la Fiorentina in prestito. Il difensore si metterà in gioco in Serie A

Lucchesi ancora via in prestito

La Fiorentina ha appena ceduto il difensore Lorenzo Lucchesi, classe 2003. Il mancino toscano lascia Firenze in prestito per passare al Venezia.

Il giocatore viola sale di categoria dopo la positiva esperienza alla Ternana dello scorso anno, pur culminata con la retrocessione in Serie C delle Fere. Per Lucchesi in Umbria 27 presenze con 2 reti e 1 assist.

Di seguito il comunicato viola:

“ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucchesi al Venezia F.C”.