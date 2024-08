Il mercato della Fiorentina sembra pronto ad entrare nel vivo, dopo gli ingressi in rosa di Kean, Pongracic e Colpani che hanno preso il posto di tante uscite e mancate conferme di prestiti, da Bonaventura e Castrovilli e Belotti e Milenkovic ma non solo. Sono tante le operazioni ancora da fare per completare la rosa della Fiorentina di Palladino e si sprecano le indiscrezioni in queste ore

Attesi finalmente sviluppi nei prossimi giorni

Secondo quanto riporta il giornalista di DAZN Orazio Accomando, la Fiorentina sta valutando la cessione in prestito di Christensen e ha avuto contatti per De Gea. Il sogno per i pali viola però sarebbe il polacco Szczesny della Juventus.

Kayode ha offerte ma Palladino non vuole farlo partire, in entrata Tessmann è ad un passo mentre Gudmundsson resta obiettivo primario. Si lavora anche per McKennie ma il problema per prelevare lo statunitense classe ‘98 è l’ingaggio e c'è distanza. Capitolo uscite: offerte arrivate per Nzola, Amrabat e Nico Gonzalez.

Ecco il tweet del giornalista: